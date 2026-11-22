A força dos ventos teria arrastado um cavalo e o arremessado contra a parede de um prédio de dois andares, provocando danos na estrutura do imóvel.

Segundo informações que circularam nas redes sociais, o impacto foi tão forte que parte do reboco da fachada acabou sendo arrancada, deixando os tijolos expostos entre as janelas gradeadas do prédio.

O corpo do animal ficou caído sobre a calçada, em uma via central do município, em meio a galhos e outros entulhos espalhados pela tempestade. O cavalo permaneceu no local até a manhã deste sábado (21), quando foi retirado.

As imagens foram registradas pelo repórter do portal Jac News e rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, sendo compartilhadas em diferentes regiões do país. No áudio do vídeo, um dos homens que acompanhavam a situação relata a possibilidade de que o animal tenha sido arrastado pela força do vento, atingido a parede e morrido em decorrência do impacto.

Até o momento, a dinâmica exata do ocorrido não foi confirmada oficialmente. Mesmo assim, o episódio impressiona e evidencia a intensidade do temporal que atingiu Tupanciretã, deixando um cenário de destruição, com danos em imóveis, árvores e estruturas do município.

Portal Gaúcho de Notícias Com informações de Agronews/Jac News