A passagem de uma forte tempestade pelo município de Tupanciretã, na região Central do Rio Grande do Sul, deixou um cenário de destruição e preocupação. Pelo menos três pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas em consequência do temporal que atingiu a cidade na madrugada desta sexta-feira. Uma possível quarta morte também está sendo apurada pelas autoridades, mas ainda não há confirmação de que o óbito tenha relação com o fenômeno meteorológico.

O episódio foi provocado pela passagem de uma supercélula, sistema de tempestade caracterizado pela intensidade e pelo potencial de causar fenômenos severos. Conforme informações da Defesa Civil Estadual, o evento ocorreu por volta das 3h19min. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou rajadas de vento de até 114 km/h no município.

Entre os danos contabilizados estão aproximadamente 5 mil residências destelhadas, um estabelecimento de saúde atingido e cerca de 100 ocorrências de queda de árvores e vegetação. A força dos ventos também comprometeu estruturas de telecomunicação, dificultando o contato com moradores e a comunicação na cidade.

Vice-governador acompanha levantamento dos prejuízos

Diante da dimensão dos estragos, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Souza, destacou que o governo estadual, em conjunto com a administração municipal, está trabalhando para dimensionar os prejuízos e identificar locais que ainda apresentem condições de receber as famílias que perderam suas moradias ou não podem permanecer em suas casas.

Leia mais: “Foram minutos de tensão”: morador relata destruição causada pelo temporal no Mariano Pinto

Segundo o vice-governador, as equipes estão realizando um levantamento das estruturas que permaneceram em condições de uso e que poderão funcionar como abrigos provisórios para os moradores atingidos. O trabalho também envolve a avaliação dos danos provocados pelo temporal e a identificação das necessidades mais urgentes da população.

Souza também mencionou as dificuldades enfrentadas pelas equipes em razão dos problemas de comunicação. Parte das torres de telecomunicações foi destruída durante a tempestade, prejudicando o acesso aos serviços de telefonia e dificultando a troca de informações entre os órgãos envolvidos no atendimento à ocorrência.

Em relação à possível quarta vítima fatal, o vice-governador informou que ainda não existem elementos suficientes para estabelecer uma ligação entre essa morte e o temporal. Por isso, o caso permanece sob investigação.

Possibilidade de tornado ainda não foi descartada

Apesar da intensidade dos ventos e da destruição registrada em Tupanciretã, a Defesa Civil Estadual ressalta que ainda não é possível afirmar que houve a formação de um tornado. A hipótese, entretanto, continua sendo considerada e não foi descartada pelos órgãos responsáveis.

A supercélula que atingiu o município é um tipo de sistema meteorológico que pode provocar ventos muito fortes, granizo e outros fenômenos extremos, exigindo acompanhamento e análise técnica para determinar exatamente o que ocorreu.

Tempestades atingiram pelo menos 28 municípios gaúchos

Os estragos não ficaram restritos a Tupanciretã. De acordo com a Defesa Civil Estadual, desde o dia 16, pelo menos 28 municípios do Rio Grande do Sul registraram ocorrências relacionadas às condições meteorológicas adversas.

Entre os principais fenômenos registrados estão vendavais, precipitações intensas, queda de granizo e enxurradas. Os dados apontam que diferentes regiões do Estado sofreram prejuízos, com residências danificadas, estruturas públicas comprometidas e moradores afetados.

Municípios com maior número de pessoas afetadas

Conforme o levantamento divulgado pela Defesa Civil, os dez municípios com os maiores registros de pessoas atingidas são:

São Domingos do Sul: 1.434 pessoas afetadas por vendaval. Foram registrados danos em outros dois estabelecimentos.

Lagoa Vermelha: 820 pessoas atingidas, com 20 desalojados. O município contabilizou 200 casas danificadas, quatro destelhadas, uma escola atingida, 30 quedas de vegetação, quatro ocorrências envolvendo postes ou fiação e quatro vias obstruídas.

Lindolfo Collor: 240 pessoas afetadas. Foram contabilizadas 65 residências destelhadas e dez quedas de vegetação.

Júlio de Castilhos: 200 pessoas atingidas por vendaval. Até o momento do levantamento, não havia detalhamento dos danos materiais no sistema.

Charrua: 110 pessoas afetadas por enxurrada. Foram registradas cinco obras de infraestrutura pública danificadas, uma queda de vegetação e 35 vias locais obstruídas.

Bossoroca: 100 pessoas atingidas. Os prejuízos incluem dez casas destelhadas, três escolas danificadas, dois estabelecimentos públicos atingidos e quatro quedas de vegetação.

Caxias do Sul: 85 pessoas afetadas pelo granizo, sendo 51 desalojadas. Foram danificadas 29 residências, um estabelecimento de saúde, uma escola e uma obra de infraestrutura pública, além de uma queda de vegetação.

Tupanciretã: 63 pessoas aparecem no levantamento, incluindo 60 feridos. O município registra 5 mil casas destelhadas, um estabelecimento de saúde danificado e 100 quedas de vegetação.

Fortaleza dos Valos: 60 pessoas atingidas por vendaval. Foram contabilizadas 15 residências danificadas.

Marau: 50 pessoas afetadas. Os registros incluem seis casas danificadas, uma residência alagada, cinco quedas de vegetação e duas vias obstruídas.

Tupanciretã lidera ranking de danos materiais

Quando considerados os prejuízos materiais, Tupanciretã aparece isoladamente na primeira posição, com 5.101 registros de danos contabilizados. O número é resultado principalmente das 5 mil residências destelhadas, além de um estabelecimento de saúde danificado e aproximadamente 100 quedas de vegetação.

Na sequência aparece Lagoa Vermelha, com 243 registros, seguida por Lindolfo Collor, com 75. Confira os dez municípios com maiores quantitativos de danos materiais:

Tupanciretã – 5.101 registros: 5 mil casas destelhadas, um estabelecimento de saúde danificado e 100 quedas de vegetação.

Lagoa Vermelha – 243 registros: 200 casas danificadas, quatro destelhadas, uma escola atingida, 30 quedas de vegetação, quatro ocorrências envolvendo postes ou fiação e quatro vias obstruídas.

Lindolfo Collor – 75 registros: 65 residências destelhadas e dez quedas de vegetação.

Charrua – 41 registros: cinco obras de infraestrutura pública danificadas, uma queda de vegetação e 35 vias locais obstruídas.

Caxias do Sul – 33 registros: 29 casas danificadas, um estabelecimento de saúde atingido, uma escola danificada, uma obra de infraestrutura pública comprometida e uma queda de vegetação.

David Canabarro – 30 registros: 20 quedas de vegetação e dez ocorrências envolvendo postes ou trechos da rede elétrica.

Sertão – 24 registros: 11 casas danificadas, dez quedas de vegetação e três ocorrências relacionadas a postes ou fiação.

Bossoroca – 19 registros: dez casas destelhadas, três escolas danificadas, dois estabelecimentos públicos atingidos e quatro quedas de vegetação.

Gentil – 16 registros: 12 residências danificadas e outros quatro estabelecimentos atingidos.

Itacurubi – 16 registros: oito casas danificadas, cinco quedas de vegetação e três vias locais obstruídas.

Governo e prefeitura seguem mobilizados

Com milhares de imóveis atingidos e serviços de comunicação comprometidos, Tupanciretã enfrenta um dos episódios mais graves registrados durante esta sequência de tempestades no Estado.

O governo gaúcho e a prefeitura municipal seguem concentrados no levantamento dos prejuízos, na identificação de espaços seguros para acolher as famílias e no acompanhamento das pessoas atingidas. A prioridade neste momento é prestar assistência à população, avaliar as condições das estruturas danificadas e organizar as medidas necessárias para a recuperação do município.

A situação também reforça o alerta para a possibilidade de novos eventos meteorológicos severos e a importância de acompanhar as orientações emitidas pela Defesa Civil.

Screenshot Screenshot Screenshot