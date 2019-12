Cenas de violência na madrugada de domingo na Praça Getúlio Vargas

Um princípio de brigada generalizada na Praça Getúlio Vargas em frente ao Casino, ocorreu na madrugada do último dia 29. DE acordo com relato de alguns estudantes que estavam no local, o início da discussão teria sido provocado por ciúme. Um rapaz teria “mexido” com a namorada de outro o que teria gerado o estopim de um discussão e agressões físicas.

Dentre os envolvidos, pessoas que não faziam parte da festa também passaram a se envolver na briga e, teriam tentado adentrar o Clube, algo que não ocorreu. Ainda segundo algumas estudantes que estavam no local, o fato teria ocorrido por volta das 4h , mas tudo foi muito rápido. Não houve registro na Brigada Militar, tampouco na Polícia Civil. Com isso também anulou a comentários de pessoas esfaqueadas e gravemente feridas, pois se isso tivesse ocorrido, a Brigada Militar seria comunicada na UPA.

A festa antes do incidente foi marcada por muitas realizações e orgulho dos pais e familiares que estavam presentes no momento do entrega do diploma de conclusão do curso médio. Agora se iniciam novas batalhas para o futuro de cada jovens. Que o fato isolado não interfira na carreira de cada um a partir do próximo ano.

Alguns vídeos foram filmados e enviados à redação. Não serão divulgados, até pela presença de menores em alguns cenas.

A Briga foi no lado externo do Clube, próximo ao local onde havia ocorrido o Show da Virada, que já tinha concluída todas as apresentações e estava apenas a estruturara no local. Não havia registros de pessoas feridas na UPA e na Santa Casa, conforme foi informado à reportagem.