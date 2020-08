Centenária deixa apartamento para Santa Casa de Alegrete

Compartilhe









A centenária, alegretense, Itália Záccaro Faraco, faleceu na quinta-feira(13), em Porto Alegre, vítima da Covid-19.

A conterrânea nasceu em Alegrete no ano de 1916. Ainda conforme informações do radialista, Alair Almeida, ela estudou no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, onde se formou no Magistério. Ainda fez o curso superior de Psicologia em Minas Gerais, na Universidade de Belo Horizonte.

A centenária residia em Porto Alegre, onde exerceu cargos de destaque na Secretaria de Educação do Estado, foi Diretora do Departamento de Cultura e Presidente do Conselho Estadual de Educação, quando criou o serviço oficial de televisão do Estado e a TV CULTURA.

Itália foi extremamente dedicada as questões do ensino em geral e, nessa condição, recebeu do Governo do Rio Grande do Sul o título de “Professora Emérita”.

A alegretense era a última dos 12 filhos de Biase (Braz) Faraco e Francesca Maria (Francisca) Faraco. Ela não deixou filhos e em seu Testamento, o apartamento em que residia na Avenida Salgado Filho, em Porto Alegre, destinou ao Hospital da Santa Casa de Alegrete, segundo informações do radialista Alair Almeida.

Em outra oportunidade, Itália doou à Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana todos seus livros de psicologia. No próximo mês completaria 104 anos, dia 23 de setembro. Da Família Faraco – já com seis gerações em Alegrete, Itália fazia parte da segunda geração e era a caçula dos doze irmãos.

