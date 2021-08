Centenária que ainda faz trabalhos domésticos foi a única da família a não se infectar com o coronavírus

Na casa, que ela reside, todos testaram positivo, porém, Adelaine Menezes nem resfriado teve, até o momento.

Muito ativa e lúcida, não faz uso de medicamentos e também não tem problemas de saúde, nem ao menos dores comuns em muitas pessoas. A cozinha é sua grande paixão e reunir a família sempre foi uma das suas grandes satisfações. Fazer agrados para os netos, bisnetos é seu passatempo preferido.

A bisneta, Camila, falou com a reportagem do PAT e comentou sobre a vitalidade da centenária. Nesse período de pandemia e todos os receios em relação à Covid-19, os cuidados com a matriarca da família sempre foi uma grande preocupação, entretanto, eles acreditam que devido a saúde de Adelaine que jamais faz queixas, pode ter sido o fator positivo dela não ter se infectado.

A centenária já realizou as duas doses da vacina(Astrazenica). Ela pontua que a bisa não tem restrições na alimentação, ama um churrasco e cuidar das suas flores. Também é colorada fanática e tem como um dos seus hábitos indispensáveis deixar os alumínios impecáveis. Uma das práticas mais conhecidas que é chamada de “arear” as panelas e demais utensílios de alumínio é algo que faz até os dias atuais e deixa tudo brilhando.

Natural de São Francisco de Assis, Adelaine veio para Alegrete aos 20 anos para trabalhar na casa de uma família como doméstica e assim foi até a sua aposentadoria. Desta forma, adotou Alegrete como sua cidade.

A bisneta cita que ela sempre foi muito lutadora e, em sua trajetória, criou os filhos e ajudou a cuidar dos netos. “Ela sempre se dedicou e faz isso até hoje, junto à família, colocando Deus em primeiro lugar. É membro há 48 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Toda família é muito grata a todos os ensinamentos e cuidados” – disse Camila em nome de todos.

No total são nove filhos, 22 netos, 28 bisnetos e quatro tataranetos. Um outro fato que a família destacou é de que Adelaine sempre teve uma excelente amizade com todos os vizinhos e mantém as mãos firmes na costura e não abre mão do chimarrão.