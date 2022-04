Centenário e Boca estão nas semifinais no Torneio do Bitata

No sábado (23), foi realizada a nona e última rodada da fase classificatória do 1º Torneio do Ibirapuitã em homenagem ao desportista Valter Fernandes Coelho, o Bitata.

O Centenário fez 4 a 3 no União e chegou aos 15 pontos, passou automaticamente para fase de semifinal.

Quarentinha do Centenário foi a melhor equipe da fase de classificação

O Boca também venceu e somou 14 pontos. Ganhou de 1 a 0 do Ibirapuitã e está na semifinal.

Nos outros dois jogos da rodada, o Tinga superou o Fluminense por 2 a 1 e o Ser Ceva aprontou para cima do São José, aplicou 5 a 0 no Zequinha alegretense.

Com os resultados a classificação da primeira fase colocou o Centenário (15) e Boca Jrs. (14), já estão classificados para a semifinal e aguardam adversários.

Já na fase eliminatória no próximo sábado dia 30 de abril, às 14hs no campo do Palmeiras jogam Ibirapuita quarto colocado (14) x Ser Ceva quinto lugar (12), vencedor deste confronto pega a equipe do Boca Jr.

No sábado ainda, às 15h45min, também no Palmeiras jogam Vila Nova terceiro colocado (14) x Tinga sexto classificado (11), vencedor joga a semi contra o Centenário.

Fotos: Valdir Knierin