Centenário é campeão da Liga Alegretense nos “Quarentinhas”

O Centenário é o campeão 2019 da Liga Alegretense de Futebol na categoria sênior especial, e de forma invicta. Nesta temporada, não perdeu para ninguém.

A final realizada no sábado (21), no Estádio Municipal Farroupilha foi contra o bom time do Boca Juniors.

Nos 90 minutos, um jogo truncado. As duas equipes protagonizaram uma partida muito equilibrada de boa marcação dos dois lados.

Um primeiro tempo que o Centenário aproveitou as chances criadas e fez 1 a 0, com Marcos Rodrigo, e foi para o intervalo em vantagem no placar.

No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado e a intensidade já não era a mesma. Típico da categoria Quarentinha, as substituições deram um fôlego para a partida.

Foi então que o Boca acabou pecando para uma equipe que teria que buscar o gol. Com apenas três jogadores no banco de reservas, a missão ficou impossível.

Já o Centenário esbanjou o plantel e soube segurar a vantagem confirmando o título dos 40, de forma heroica e merecida nesta temporada vitoriosa do time do outro lado da Ponte, que carrega com orgulho o nome do bairro da Zona Leste.

Bastou o apito do árbitro Rodrigo Modesto, auxiliado pelos assistentes Nelson Delmar Rodrigues e Giovanni Martinez, para o capitão Fubê erguer mais uma taça, para delírio da torcida do clube aureo-cérulo.

O 3º lugar na sênior especial foi do Fluminense. O artilheiro dos Quarentinhas foi o atleta Luciano Cristian de Souza Lopes e a defesa menos vazada coube ao grande campeão Centenário.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin