Centenário e Ibirapuitã carimbam vaga para grande final dos 40tinha da LAF

Após cinquenta e dois dias sem jogos, o estádio Municipal Farroupilha foi palco de um grande número de desportistas que puderam acompanhar dois jogos movimentados na categoria “xodó” do futebol amador.

Abrindo a rodada, Ibirapuitã e União protagonizaram um grande jogo de futebol. A equipe da Vila Izabel saiu na frente do marcador com Rociero, após um chute de fora da área. Alguns minutos depois, a equipe da Zona Leste reagiu e virou o marcador para 2 a 1. No segundo tempo, a equipe do Ibirapuitã ficou com um jogador a menos, e o cenário se inverteu a favor do União, que chegou ao empate nos minutos finais, com o placar final de 2 a 2. Nas penalidades, a equipe do outro lado da ponte foi mais feliz e garantiu a vaga na grande final da categoria.

No segundo jogo, Centenário e Vianense protagonizaram um jogo muito aberto, com chances de gol para ambos os lados. A equipe de Alegrete conseguiu aproveitar mais as chances e aplicou uma goleada de 5 a 1 no time da Cidade do Sol. As finais ainda não tem data para ocorrer, pois o estádio passará por uma reforma no sistema de drenagem.