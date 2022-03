Centenário empata, mas segue líder no Torneio do Ibirapuitã

A equipe quarentinha do Centenário segue na liderança do 1º Torneio do Ibirapuitã na categoria sênior especial (40 anos), competição em homenagem ao desportista Valter Coelho “Bitata”.

A 6ª rodada realizada no sábado (26), registrou mais quatro jogos. O Centenário empatou em 1 a 1 com o Fluminense. O time que carrega o nome do bairro da Zona Leste chegou ao terceiro empate e soma três vitórias no torneio. Com 12 pontos lidera a disputa. O tricolor da Cidade Alta é o quinto colocado com 7 pontos ganhos.

O Vila Nova depois de ser punido no resultado do jogo contra o Fluminense na 5ªrodada que não terminou. O presidente da LAF Paulo Cunha em ato administrativo e em concordância com regulamento da entidade, deu vitória ao Flu 1×0 Vila Nova. Porém os gols marcados e sofridos continuam, final Fluminense 3 X 2 Vila nova.

Na última rodada o Vila voltou a campo e empatou com o anfitrião Ibirapuitã, 1 a 1. O Ibirapuitã é o vice-líder com 11 pontos, já o Vila nova soma 8 pontos e está em 4º na classificação.

A partida entre São José e Boca Jr., terminou empatada sem gols. O Boca foi a 8 pontos e é o terceiro colocado. Já o Zequinha alegretense amarga a lanterna com apenas 2 pontos conquistados.

Fechando a rodada o Ser Ceva ganhou de 4 a 3 do União da Vila Isabel. O Ser Ceva soma seis pontos e é o 6º na tabela. Enquanto o União é o penúltimo com com 4 pontos. A folga na rodada foi do Tinga, sétimo colocado com 5 pontos.

7ª rodada – dia 2

Fluminense x Ser Ceva – 15hs no campo do Palmeiras

Centenário x Boca Jr – 16h30min. no campo do Palmeiras

União x Vila Nova – 15hs no campo do Honório Lemes

São José x Tinga – 16h30min. no campo do Honório Lemes

Folga: Ibirapuitã

Foto: reprodução