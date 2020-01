Centenário segue 100% na categoria sênior da Liga Alegretense de Futebol

A segunda rodada do campeonato amador da LAF na categoria sênior foi realizada no último domingo (5), com três jogos.

O Centenário venceu a segunda. Desta vez, goleou o time do Porto, 4 a 0. Já o Fortaleza empatou com o Brandão, 1 a 1. No confronto entre Napoli e Aimoré, deu vitória para o time napolitano.

Após duas rodadas o Centenário soma seis pontos, seguido do Fortaleza e Napoli, ambos com 4 pontos cada. O Brandão é o quarto com dois pontos ganhos. Aimoré e Porto não pontuaram ainda.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução