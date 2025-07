Centenas de pessoas recebem refeições da Cozinha Solidária-Dona Germana

O projeto “Culinária Solidária – Cozinha Dona Germana” tem se consolidado como um importante pilar de apoio à comunidade da Zona Leste de Alegrete. A iniciativa é resultado da atuação conjunta entre o vereador e pastor Itamar Rodriguez e a Sociedade Alegretense de Apoio à Criança e ao Adolescente (SAAIA), beneficiando centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Idealizado por Itamar Rodriguez, que também atua como Coordenador Regional do deputado federal Bibo Nunes, o projeto nasceu com o objetivo de oferecer alimentação digna e nutritiva a quem mais precisa. Inicialmente, a “Culinária Solidária” começou atendendo com 1.200 refeições por mês, distribuídas de forma organizada e planejada para a comunidade.

As atividades do projeto acontecem três vezes por semana, contando com uma equipe dedicada de voluntários. Esses voluntários são fundamentais para o funcionamento da cozinha, que além de preparar os alimentos, realiza o atendimento aos beneficiários. Entre eles, estão profissionais de diversas áreas, incluindo nutricionistas e assistentes sociais, que garantem não apenas a quantidade, mas também a qualidade das refeições servidas.

A responsabilidade técnica do projeto é da nutricionista Jéssica dos Anjos Fernandes, que coordena a elaboração dos cardápios e o controle de qualidade, assegurando que os alimentos ofertados estejam dentro dos padrões nutricionais adequados. O objetivo atual é ampliar ainda mais o atendimento, chegando a 1.500 refeições mensais para atender a crescente demanda da região.

O pontapé inicial para a execução do projeto foi dado quando Itamar Rodriguez destinou R$ 68 mil através de uma emenda impositiva, possibilitando a estruturação da Cozinha Dona Germana e o início das atividades. Além disso, em seu último ano de mandato, o vereador garantiu a ampliação dos recursos, o que viabiliza a manutenção do projeto ao longo de 2026.

Para a comunidade, o projeto representa não apenas um prato de comida, mas também dignidade e esperança. As pessoas atendidas encontram no espaço um ambiente de acolhimento, reforçando a importância da solidariedade como ferramenta de transformação social.

De acordo com a coordenação, a união de esforços entre o poder público, instituições como a SAAIA e voluntários evidencia como a colaboração pode gerar impacto real na vida das pessoas. O projeto “Culinária Solidária – Cozinha Dona Germana” tornou-se, assim, mais do que um programa de alimentação. É visto como um símbolo de esperança, solidariedade e transformação social, demonstrando o compromisso de Itamar Rodriguez em destinar recursos para ações que efetivamente melhorem a vida das pessoas, especialmente na Zona Leste de Alegrete.

A iniciativa reforça o papel do vereador como agente público que busca soluções para as demandas sociais mais urgentes da cidade, garantindo a execução de projetos que atendam diretamente à população. Segundo os organizadores, a continuidade da “Culinária Solidária” está assegurada graças ao comprometimento com a causa e à mobilização de recursos que permitem manter as atividades em funcionamento.

Para quem participa, seja como voluntário, seja como beneficiário, a Cozinha Dona Germana é um espaço que alimenta não apenas o corpo, mas também a esperança de dias melhores.