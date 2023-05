Center Fhotos vence duas em rodada de empate entre Aimoré e Flamengo no Citadino

A noite da última terça-feira (23), marcou a 3ª rodada para mais seis equipes no Citadino de Futsal. A competição realizada no ginásio da Arena Esporte & Lazer segue mobilizando centenas de atletas e movimentando o cenário esportivo do município.

O time principal do Center Fhotos venceu o Cidade Alta por 3 a 0. Gols de Christian Brasil, Jonas e Nasser Ahmed. A partida foi marcada por muita movimentação e com seis cartões amarelos.

Pela divisão de acesso Aimoré e Flamengo empataram em 3 a 3 num bom jogo pela busca a elite do futsal alegretense. Com mais seis cartões amarelos na partida, os gols do Aimoré foram com um hat-trick de Leandro Lima. Já pelo rubronegro que entrou em quadra com uma homenagem a pequena Yasmim, que passa por problemas de saúde, marcou com Claitoir, Alex Sandro e Diego Anacleto.

Encerrando a rodada de terça, o Center Fhotos com sua equipe que disputa a Série C, conseguiu um trunfo sobre o Raça, venceu por 3 a 1. Os gols do Center foram assinalados pelos atletas Lucas de Mello e Flávio Soares que marcou duas vezes. Pelo Raça, Jeferson Soares descontou. A partida registrou três cartões amarelos, todos para a equipe vencedora.

Fotos: Roger Severo