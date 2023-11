Center Fhotos vence nos pênaltis e leva o título da Copa dos Campeões

A competição é uma extensão do Citadino e teve o objetivo de manter em atividade os atletas que participaram da temporada 2023 do futsal alegretense.

RG Futsal conquista Copa Pablo Marzulo de forma invicta

O primeiro confronto da noite foi entre AABB e Aimoré, que disputaram o 3º lugar. A partida começou bastante movimentada, com chances de gols para ambas as equipes. No entanto, a equipe do Banco do Brasil foi mais eficiente e venceu por 6 x 3, garantindo o bronze no pódio. No Citadino, ambas as equipes foram vice-campeãs em suas respectivas categorias.

Fechando a noite, o jogo mais esperado entre Center Fhotos e AFFA definiu o primeiro vencedor da Copa dos Campeões. Após 40 minutos cronometrados, o placar estava empatado em 3 x 3. A decisão foi para as penalidades, e depois de uma longa série de cobranças, o goleiro da equipe “afenha” desperdiçou o pênalti, garantindo assim o título para a equipe azulrubra do Center.

No total, foram disputados 10 jogos ao longo deste mês de torneio. O Sesc, em parceria com a Prefeitura de Alegrete, buscou criar um campeonato que visasse evitar que as equipes ficassem muito tempo paradas após o término do Citadino. Com isso, os campeonatos da categoria principal estão finalizados

Fotos: reprodução/JogamaisTv