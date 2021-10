Centermax: o seu centro de compras no coração da Assis Brasil

A Centermax Tintas, Ferramentas e Materiais Elétricos se consolida como um centro de compras em Alegrete. Precisou tintas, ferramentas, materiais elétricos, abrasivos, soldas, equipamentos de proteção individual e ferragens é com a Centermax.

Produtos da Stihl em show-room

Com atendimento diferenciado, a Centermax trabalha com as melhores marcas do mercado. Com um show-room completo da Sthil, Makita, Tramontina, Renner, Vonder, Norton, Carbografite, Fujiwara, Gedore, entre outros tantos parceiros de renome, possibilita o que tem de melhor e mais atual para os seus consumidores.

Diversificação de produtos suprem as necessidades dos clientes CenterMax

Os proprietários Oberdan Severo e Narieli Rodrigues, possuem uma equipe de 8 funcionários treinados e especializados para atender às necessidades dos clientes.

Com atendimento de segunda à sábado a Centermax abre das 8h ao meio-dia e à tarde das 14h às 18h30min. Aos sábados a loja abre pela manhã e de tarde das 14hs às 17hs.

Uma loja repleta de itens, onde a qualidade e o preço justo são uma das missões da Centermax. No final da 3ª quadra da Assis Brasil, próximo ao cruzamento com a Barão do Rio Branco, está localizada seu mais novo conceito em compras de ferragens e ferramentas.

Completa linha de furadeiras e lixadeiras é na CenterMax

Centermax 3422-1146 / 3421-1010 ou 98442-2324, seus canais para compras e solução para o dia-a-dia em Alegrete.