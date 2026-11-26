Os amantes da cultura pop, dos jogos de tabuleiro e das aventuras de interpretação de papéis já têm destino certo para este fim de semana. Neste sábado, dia 28 de novembro, o Centro Cultural será palco da Virada Geek Halloween, uma programação especial que promete movimentar a cena nerd local desde o fim da tarde até a madrugada de domingo.

O evento é uma realização do projeto GeekReads, iniciativa da Biblioteca Pública Municipal Mario Quintana em parceria com o grupo voluntário GeekReaders. Com temática inspirada no Dia das Bruxas, a proposta da virada é transformar o espaço cultural em um ponto de encontro imersivo, incentivando a leitura, a socialização e o lazer gratuito ou acessível para jovens e adultos da comunidade.

Programação diversificada e competições

As atividades começam às 16h, abrindo as portas para o público explorar mesas de board games (jogos de tabuleiro modernos), participar de oficinas temáticas, testar conhecimentos no QuizzGeek — que contará com distribuição de prêmios — e reviver clássicos nos espaços de jogos retrô. Essa primeira faixa de atividades segue até as 23h.

Para quem busca adrenalina e disputa, a partir das 17h têm início os campeonatos oficiais da noite. Os competidores poderão medir habilidades nos videogames com Mario Kart World e Tekken, além do tradicional card game Magic: The Gathering.

Às 19h, os holofotes se voltam para a criatividade e a caracterização no Concurso de Cosplay. Os participantes poderão desfilar trajes inspirados em personagens de animes, games, quadrinhos, cinema e terror, entrando no clima de Halloween da edição.

Madrugada de aventuras no RPG

O ponto alto para os fãs de narrativas colaborativas acontece a partir das 23h, quando começam as mesas de RPG. Seguindo a tradição das “viradas”, os jogadores mergulharão em campanhas e aventuras que atravessam a madrugada de sábado para domingo, encerrando a programação em grande estilo.

Apoio local e fortalecimento cultural

A realização da Virada Geek Halloween reforça o papel da Biblioteca Municipal Mario Quintana como um espaço vivo, dinâmico e conectado aos interesses contemporâneos da juventude. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Alegrete e de estabelecimentos e iniciativas locais ligadas ao universo geek e gastronômico, como Taverna D20, Level Up Cards, Retro XP, POP Info, Açaí da Barra e Gauchocraft.

Serviço: Virada Geek Halloween

Data: Sábado, 28 de novembro (varando a madrugada para domingo)

Sábado, 28 de novembro (varando a madrugada para domingo) Local: Centro Cultural (Alegrete)

Centro Cultural (Alegrete) Realização: Projeto GeekReads (Biblioteca Municipal Mario Quintana e grupo voluntário GeekReaders)

Projeto GeekReads (Biblioteca Municipal Mario Quintana e grupo voluntário GeekReaders) Cronograma: 16h às 23h: Oficinas, Board Games, QuizzGeek (com prêmios) e Jogos Retrô 17h: Campeonatos (Mario Kart World, Magic: The Gathering e Tekken) 19h: Concurso de Cosplay 23h (madrugada): Mesas de RPG

