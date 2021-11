Centro de Distribuição dos Correios é alvo de roubo em Livramento

Segundo informações, os dois indivíduos entraram pelo portão de acesso ao depósito de outra loja vizinha e quebraram a parede dos correios para acessar o local, já dentro do Centro de Distribuição os dois bagunçaram tudo e roubaram algumas mercadorias que seriam entregues e maquinários de uso dos funcionários do local.

A Brigada Militar foi acionada aproximadamente as 5h da manhã após alarmes do local serem acionados devido à ação dos ladrões, após isso os dois entraram em fuga com as mercadorias pelas ruas da cidade, mas a Brigada Militar com todo o preparo e com apoio da Polícia de Rivera conseguiram deter um dos indivíduos nas proximidades do Caqueiro e recuperar a mercadoria, já o outro foi apreendido do lado uruguaio da Fronteira, em Rivera.

O preso em Livramento tem 18 anos e estava cometendo o roubo junto com o outro indivíduo de 17 anos, figura já conhecida das guarnições policiais e com extensa ficha criminal em seu desfavor. O maior de idade foi encaminhado para a Polícia Federal onde será colocado a disposição do judiciário local devido cometer um crime federal. O menor de idade está apreendido em Rivera e até o fechamento desta reportagem não conseguimos mais informações sobre como seria realizado o registro e apreensão dele do lado Uruguaio da Fronteira.

Fonte e foto Sentinela 24h