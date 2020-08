Centro de Especialidades Medicas reduziu em 30% os atendimentos

Compartilhe









O Centro de Especialidades Médicas de Alegrete – CEMA, que oferece várias especialidades a pacientes do SUS, em Alegrete, continua o atendimentos com redução do número de pacientes, em cada especialidade. Devido à pandemia, estão sendos atendidos 30% da capacidade total em cada especialidade. E todos devem obedecer os protocolos, com uso de máscara, distanciamento e álcool em gel.

Todos os pacientes que consultam, no local, ou em outros em sua maioria são encaminhados pela ESFs do Município.

No CEMA atendem 10 especialidades médicas nas áreas de cardiologia, traumatologia, gastrologia, pneumologia, endocrinologia, urologia, oftalmo, cirurgia vascular, cirurgia ambulatorial e nefrologia.

O atendimento é das 7h 30min. às 12h – fechando ao meio dia e reabrindo às 13h 30min. até às 17h.

O enfermeiro André Antunes, que coordena o local, informa que algumas consultas não são no local , mas todas convergem ao CEMA que faz este encaminhamento.

No Centro de Especialidades Médicas de Alegrete, também, são entregues fraldas e bolsas de colostomia aos pacientes já cadastrados no sistema, encaminhados pela ESFs ou 10ª CRS.