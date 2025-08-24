Centro de recuperação de dependentes químicos proposto por vereador entra em estudos sobre viabilidade de recursos da saúde

Por inciativa do vereador Jaime Duarte que vem há mais de um ano trabalhando para que seja implementado um centro de recuperação de dependentes químicos no munícipios.

Ele informa que estiveram reunido com o prefeito Jesse Trindade, a Secretária da Saúde, Heilli Temp, representantes de comunidades terapêuticas do RS e religiosos para dar andamento ao projeto. O vereador informa que já existe o local para este Centro num espaço de 4ha no Caverá e agora o projeto vai passar para outra fase.

A Secretária Heili Temp disse que estiveram com os Gideões que se propõem a atuar aqui em Alegrete. -Porém, precisamos fazer estudos sobre a possibilidade de financiamentos via saúde para poder implementar este trabalho de grande importância, cita.

Diariamente a comunidade se depara com pessoas andando pelas ruas da cidade vítimas da dependência química. Andam meio que sem rumo e pedem dinheiro para comprar droga e isso e triste e fez com que eu viesse a buscar alternativas para ajudar no tratamento e recuperação destas pessoas, destacou Jaime Duarte