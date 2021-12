Centro Empresarial escolhe nova diretoria este mês

Share on Email

No próximo dia 9 de dezembro será realizada a eleição do Centro Empresarial de Alegrete. O jovem empresário Cássio Sobrosa encabeça a única chapa que concorre a direção do CEA em 2021 para o mandato de dois anos.

O atual presidente até o dia 31 de dezembro, Francisco Pedroso,nesta chapa está como Vice -presidente.

A entidade que representa os empresários do comércio e indústria tem alguns desafios históricos para debater e encaminhar.

Francisco Pedroso diz que há anos lutam para diminuir o valor da taxa do lixo de Alegrete, porque só uma empresa local paga 90 mil por ano desta taxa para Prefeitura. – Isso é muito alto e temos que continuar tentando baixar para que incida menos custos a quem tem empresa e já paga tantos impostos para trabalhar.

Ele falou também sobre a revisão do plano diretor para que desentrave alguns pontos para quem vai empreender no Município.

A entidade representa cerca de 300 empresas da cidade e tem acesso direto à Fiergs e Federasul.

Tem direito a voto todos os que estão em dia com entidade.