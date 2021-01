Centro Social Urbano é referência em atendimento em toda a Zona Leste

Compartilhe















O complexo de saúde do Centro Social Urbano, na Zona Leste, é referência em atendimento em vários serviços.

Mesmo em pandemia, o trabalho nunca parou e o atendimento é de acordo com a necessidade de cada paciente.

A enfermeira Denise Bravo informa que os atendimentos são por agendamento ou se as pessoas apresentarem sintomas mais evidentes passam na classificação de risco do ambulatório do Centro Social Urbano.

No local, tem a Estratégia de Saúde da Família – ESF que atende usuários de parte do Capão do Angico, todo o bairro Santos Dumont e ainda usuários das localidades do interior- Rincão de São Miguel e Durasnal.

Além da estratégia de saúde da família, o Cento Social Urbano oferece os serviços especializado de doenças sexualmente transmissíveis e o serviço odontológico – CEO. Esses são para toda a comunidade de Alegrete.

O CSU atende em três turnos, sendo que o terceiro turno realiza o atendimento das 18h às 21h.