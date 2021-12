Muitas famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente, crianças, sonham com um presente “enviado ” pelo bom velhinho.

Cepal levou alegria e solidariedade às crianças

Dentre tantas ações realizadas pelo Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete – CEPAL, na tarde de quinta-feira(16), Nelson Assunção e outros integrantes(Jennefer, Fátima, Janete,Márcia, Francisco, Juliana e Gerson), estiveram na Escola Saint Pastous e levaram esperança, alegria e brinquedos às crianças.

Cepal levou alegria e solidariedade às crianças

Nelson, disse que a ação já estava programada com as professoras do educandário.

A tarde, de muita diversão, também contou com a presença da Mamãe Noel e a distribuição de guloseimas. Ao total, cerca de 235 foram contempladas com os presentes.

Cepal levou alegria e solidariedade às crianças

As balas e guloseimas foram doadas pela alegretense Márcia Maganelli e esposo. Pessoas que sempre colaboram com as ações beneficentes do CEPAL.

Polícia não confirma, mas vítimas de incêndio podem ser dois homens desaparecidos

“As crianças estavam extasiadas, a alegria contagiante e o brilho nos olhos delas foi incrível ” disse Nelson.

Cepal levou alegria e solidariedade às crianças

Ele resumiu: estamos satisfeitos e felizes com a parcela que contribuímos, mesmo que pequena, muito valiosa em razão da felicidade das crianças.