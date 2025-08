CER registra mais 1.500 consultas oftalmológicas em cinco meses em Alegrete

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Alegrete, vereador Cléo Severo Trindade esteve visitando as instalações do Centro Especializado em Reabilitação Sebastião Fialho Guedes – CER II, onde também funciona o CEMA – Centro de Especialidades Médicas da Saúde.

A convite da Secretaria de Saúde, Heili Temp, o presidente Cléo Trindade conversou e ouviu os profissionais e pacientes que aguardavam para realizar exames e consultas.

Vereador Cléo visita CER

Trindade visitou salas do prédio, dialogando com a população que aguardava para ser atendida. No Centro de Especialidades de Reabilitação são realizados os atendimentos para cirurgias e exames, além de consultas para receitas de óculos.

A diretora de atenção especializada, Vanda Dornelles, informou que de fevereiro a junho deste ano, o CEMA atingiu a marca de 1.500 consultas realizadas. Afirmou que as emendas impositivas do vereador Cléo Trindade foram essenciais para zerar a fila de consultas e custear as futuras cirurgias de catarata. “Encerramos hoje todas as consultas que estavam atrasadas desde 2022”, completou a diretora.

O Presidente da Casa Legislativa finalizou a visita afirmando que o Legislativo de Alegrete está atento as demandas da população, para garantir melhor qualidade de vida aos alegretenses.

Com informações e fotos da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Alegrete