Cerca de 10% dos alunos voltaram às aulas presenciais na rede estadual em Alegrete

Continua em vigor a volta das aulas presencias, no RS, e nesta semana a realidade foi diferente nas escolas da Rede Estadual. No Freitas Valle, por exemplo, alunos do anos finais – 6ª, 7ª e 8º e 9º anos que estudam pela manhã retornaram, no dia 10, em número bem menor, mas estão em aula.

Os cuidados já começam na entrada em que eles ficam em fila com distanciamento um dos outros, assim como devem ficar dentro das salas de aula também. As crianças dos anos iniciais voltaram em número muito reduzido em todas as escolas da rede, porque os pais temem por pela segurança doa filhos enquanto não tiver vacinas para professores, servidores e alunos.

Em toda as demais escolas estaduais de Alegrete a volta dos alunos às aulas presenciais é extremamente reduzida.

No Emílio Zuñeda, de acordo com o diretor Valdoir Dutra Lira, dos 1.250 alunos apenas 10% voltaram às salas de aula, entre as séries inicias, anos finais e médio. -Temos todos os cuidados desde a entrada com os tapetes, medidor de temperatura, máscaras, álcool em gel e o distanciamento.

O Oswaldo Aranha continua com a pesquisa com pais dos anos iniciais para saber se autorizam ou não o retorno dos filhos e os que autorizaram foram minoria. Em algumas salas tem apenas um aluno, disse o diretor Ernesto Viana.

A Escola Estadual Dr Lauro Dornelles não voltou, esta semana, e conforme a diretora Mirza Nunes estão aguardando o laudo da vigilância sanitária que é um dos itens do Plano de Contingência que a escola deve ter. A previsão desta inspeção seria depois do dia 13 de junho.

E os que não voltaram vão seguir com as aulas on line, como já vinha sendo o ensino desde o início da pandemia em 2020.

Mesmo com poucos alunos, além de trabalhar em salas de aula, agora, os professores também vão continuar nas aulas remotas, aumentando ainda mais as atividades, afirma um professor do Emílio Zuñeda.

Vera Soares Pedroso