Cerca de 1000 inscritos fazem a primeira prova do Enem neste domingo em Alegrete

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ocorrerá neste e no próximo domingo, 21 e 28 de novembro. A versão impressa ocorrerá em 1.747 municípios brasileiros e a digital, em 99. Os dois modelos do exame, além de ocorrerem nas mesmas datas, também terão itens de provas iguais, inclusive tema da redação. Nos dois dias de aplicação, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação começará às 13h30 (horário de Brasília).

Em Alegrete, as provas serão aplicadas em cinco locais: escolas Demétrio Ribeiro, Oswaldo Aranha, CIEP, Lauro Dornelles e Unipampa.

No primeiro dia de Enem, os 3,1 milhões de inscritos terão cinco horas e 30 minutos para realizarem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, além da língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição. A aplicação se encerrará às 19h. Os participantes que solicitaram atendimento especializado e tiveram o pedido de tempo adicional aprovado terão uma hora a mais, em cada dia do exame, para responderem às provas.

Já no segundo dia de exame, os participantes terão cinco horas para resolverem questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com início da aplicação às 13h30 e encerramento regular às 18h30.

Caneta – A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Apenas para os estudantes que solicitaram atendimento especializado para transtorno do espectro autista é permitido utilizar caneta fabricada em material transparente com tinta colorida, para uso exclusivo em marcações no Caderno de Questões. O Cartão-Resposta desses estudantes também deve ser preenchido com caneta de tinta preta.

Local de prova – Para conferir o horário e o local de aplicação das provas, os participantes precisam acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento também informa se o participante conta com atendimento especializado ou se deve ser tratado pelo nome social. Embora não seja obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda levar o cartão no dia da aplicação do exame.

Declaração de Comparecimento – O participante que precisa da Declaração de Comparecimento no Enem 2021, para fins de confirmação de sua presença no exame, já pode emitir o documento, disponível na Página do Participante. A declaração deve ser impressa e apresentada ao chefe de sala antes de entrar na sala de provas, nos dois dias de aplicação.

Documentação – Para acessar a sala de provas, é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação oficial com foto, conforme previsto no edital do exame, como cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas. Também será aceita identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados.

A Carteira de Registro Nacional Migratório, prevista na Lei de Migração, também está entre a documentação válida para identificação, assim com o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, do qual trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018. A identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes e que, por lei, tenha validade como documento de identidade poderá ser utilizada para identificar o participante. Além disso, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH, na forma da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997) também são válidos, assim como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997).

O participante impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto no dia de aplicação do exame, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas, desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias da aplicação do exame e submeta-se à identificação especial. O procedimento é voltado à coleta de informações pessoais, com o objetivo de comprovar a identidade do inscrito.

O que levar – No dia da aplicação do exame, será permitido ao participante levar máscara extra, frasco de álcool, luvas e garrafa de água para consumo. Os itens serão vistoriados por aplicadores fiscais, respeitando os protocolos de prevenção à covid-19. Os participantes que optarem por levar luvas poderão utilizá-las durante as provas.

Não será permitido portar qualquer dispositivo eletrônico, como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras, fones de ouvido, entre outros materiais estranhos à realização da prova, previstos no edital do exame. Caso o participante leve algum dos objetos proibidos em edital, esses deverão ser guardados no envelope porta-objetos, que será entregue na porta da sala de prova. Os aparelhos eletrônicos não podem emitir sons e devem permanecer desligados, sob pena de eliminação do inscrito.

Medidas sanitárias – Os participantes devem se apresentar ao local de aplicação das provas utilizando máscara de proteção à covid-19 e permanecer com ela durante toda a aplicação do exame. O uso da proteção facial é obrigatório, desde a entrada até a saída do local de provas, exceto para os participantes com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial, conforme previsto na Lei n.º 14.019, de 2 de julho de 2020.

Outra medida de prevenção é o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas antes da abertura dos portões, bem como nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.

Sintomas da covid-19 – Os participantes que apresentarem sintomas de covid-19 durante a semana que antecede a aplicação das provas ou na véspera não poderão comparecer ao local de aplicação do exame. Nesse caso, o participante deve solicitar reaplicação da prova, por meio da Página do Participante, no período de 29 de novembro a 3 de dezembro, com anexo de documentação que comprove a condição de saúde. O Instituto analisará a documentação comprobatória. Quem tiver a documentação aprovada terá a participação garantida na reaplicação do exame, que ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

A documentação deve apresentar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição do participante e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10). O documento deve estar legível e constar a assinatura e a identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

A orientação também serve para quem estiver com alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do exame: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Segunda aplicação – Os participantes isentos que não compareceram ao Enem 2020 e que tiveram nova oportunidade de se inscrever para a edição 2021, no período de 14 a 26 de setembro, farão o Enem nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. A aplicação será nas mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). O cartão de confirmação para essa aplicação será disponibilizado em data mais próxima à realização do exame, a ser divulgada.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal