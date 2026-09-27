Cerca de 250 pessoas ficam desabrigadas após temporal com granizo no Passo Novo; veja como ajudar

Cerca de 250 pessoas ficaram desabrigadas após o forte temporal com granizo que atingiu o distrito do Passo Novo, em Alegrete, na noite de sábado (26) e madrugada deste domingo (27).

A chuva intensa e o granizo provocaram danos em residências e também na estrutura do IFFar. Moradores tiveram casas danificadas, perderam pertences e enfrentam falta de água e energia elétrica.

A Defesa Civil e equipes da Prefeitura atuaram durante a noite e a madrugada no atendimento às ocorrências e às pessoas atingidas. O Prefeito Jesse Trindade esteve no local e acompanhou o trabalho das equipes.

Diante da dimensão dos estragos e das necessidades identificadas, a prioridade neste momento é arrecadar doações para auxiliar as pessoas que tiveram suas casas danificadas e perderam ou tiveram comprometidos itens básicos.

Famílias precisam de itens básicos

A campanha SOS Passo Novo está recebendo doações de colchões, cobertores, roupas de cama, roupas, materiais de higiene e outros itens de primeira necessidade.

A orientação é para que as pessoas interessadas em ajudar entrem em contato com os responsáveis pela mobilização antes de realizar a entrega. Dessa forma, é possível verificar quais produtos são mais necessários neste momento.

Exército presta apoio às pessoas atingidas

A mobilização também conta com o apoio do Exército Brasileiro.

Militares do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) estão no IFFar, no distrito do Passo Novo, auxiliando as pessoas atingidas pelo temporal.

Neste primeiro momento, os militares estão disponibilizando colchões e roupas de cama para as pessoas que mais necessitam.

O comandante do 12º BE Cmb Bld, coronel Anderson Félix, reforçou o compromisso da instituição com a comunidade por meio da missão de “Mão Amiga”.

Canais para informações e doações

Defesa Civil de Alegrete

(55) 99158-9544

Informações sobre doações

(55) 99956-6385

Os contatos também podem ser utilizados para verificar os locais de entrega e os itens que estão sendo mais necessários.

Solidariedade é necessária

O temporal já passou, mas os efeitos continuam sendo enfrentados pelas pessoas atingidas.

Cerca de 250 pessoas estão desabrigadas e precisam de apoio neste momento. Além dos danos nas residências, moradores tiveram pertences perdidos ou danificados e ainda enfrentam dificuldades relacionadas aos serviços básicos.

A mobilização da comunidade busca amenizar os impactos provocados pelo temporal e garantir que as pessoas atingidas tenham acesso aos itens essenciais durante o período de recuperação.

Quem puder colaborar com colchões, cobertores, roupas de cama, roupas, materiais de higiene ou outros itens de primeira necessidade pode procurar os canais responsáveis pela arrecadação.

SOS Passo Novo

Defesa Civil: (55) 99158-9544

Informações sobre doações: (55) 99956-6385