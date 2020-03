Cerest Oeste vai inaugurar Unidade de Saúde do Trabalhador Caminhoneiro em Uruguaiana

O Cerest Oeste inaugura, na próxima sexta-feira (6/2), a primeira Unidade Sentinela de saúde do Trabalhador Caminhoneiro do Brasil no maior Porto Seco da América Latina, situado na cidade de Uruguaiana, município que faz parte da área de abrangência do Cerest Oeste.

A Unidade Sentinela funcionará em no turno da manhã, de segunda a sexta-feira, com consultas totalmente gratuitas/SUS, tendo como público alvo os mais de 3000 trabalhadores caminhoneiros que passam diariamente no Terminal Aduaneiro. Os trabalhadores serão atendidos por profissionais capacitados, com foco exclusivamente em prevenção, educação e questões de saúde mais recorrentes deste público. Os agendamentos serão realizados no local.

Este importante projeto do Cerest Oeste tem as Secretarias de Saúde de Alegrete e Uruguaiana, o Ministério Público do Trabalho, a Receita Federal e a Empresa Multilog – Administradora do Porto como parceiros.

Informações sobre o evento pelo telefone (55) 3422 7778 ou e-mail: [email protected]

“Os caminhoneiros carregam este país. Quando cuidamos de um caminhoneiro, cuidamos de todos nós”.