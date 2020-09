Compartilhe









97 Shares

As cinzas do alegretense Aldenir Kniphoff já estão em Alegrete.

O alegretense que perdeu a batalha para a Covid-19 no dia 2 de setembro, morreu aos 52 anos e deixou um legado muito grande no Brasil e pelo mundo. Hospitalizado na UTI Covid-19 em Manaus, desde o dia 10 de agosto, o alegretense travou uma grande batalha contra o vírus, porém, devido às complicações não resistiu e faleceu depois de 23 dias internado.

Alegretense tem poema publicado na Coletânea Infinitamente Mulher

Aldenir foi considerado o maior projetista esportivo social do Brasil e um dos maiores do mundo. Militar da Reserva do Exército, ostentava um currículo recheado de benfeitorias no esporte nacional. Criador das academias de saúde, implantadas em todo o território Nacional, inclusive em Alegrete, ele está inserido no Projeto Vila Olímpica do Flamengo.

Ex-atleta do Flamengo de Alegrete, Aldenir jogou no campeonato da LAF, passou pelo Internacional e Seleção Brasileira. É bacharel em História, Administração e Engenharia Mecânica. Pós graduado em antropologia, administração esportiva e engenharia de projetos.

Como a psicologia pode ajudar a população nestes dias de isolamento social

Em novembro 2019, o alegretense recebeu a outorga de Título de Mérito Legislativo. Uma solenidade emocionante reconheceu o trabalho do alegretense.

No ano passado ele esteve em duas oportunidades em Alegrete, quando recebeu Título de Mérito Legislativo em Dezembro e, em janeiro quando ocorreu o descerramento da placa que marca o início do projeto Vila Olímpica em Alegrete. No mesmo período em janeiro deste ano, também, participou do ato de entrega da maleta de telemedicina, na Vida Card, juntamente com o General Ítalo Fortes Avena presidente da Força Tarefa Brasil Crescer, embaixador do Flamengo de Alegrete e do Efipan em Brasília, ambos integravam a Força Tarefa Brasil Crescer e empresa Saúde Brasil.

Psicóloga alegretense fala sobre isolamento social direto da Espanha

A despedida dos amigos de Aldenir foi na funerária Almir Neves, na cidade de Iranduba, na região metropolitana de Manaus no estado de Amazonas e seguiu para o cemitério Recanto da Paz, onde foi realizada a cremação.

Na última quarta-feira (16), as cinzas do alegretense chegaram no Município. Alegrete vai prestar uma homenagem no próximo sábado (19), no Salão Azul do Centro Administrativo a partir das 15h30min. Será a forma do Poder Público e Associação de Atletas Pioneiros do Flamengo, juntamente com familiares e amigos prestarem uma homenagem à memória daquele que dedicou sua vida ao bem comum e dividiu com Alegrete, cada uma de suas conquistas pelo Brasil e mundo.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal