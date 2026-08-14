Cerimônia do Vade Mecum marca etapa importante na formação dos acadêmicos de Direito em Alegrete

A Urcamp celebrou, na última quarta-feira (12), um momento especial na trajetória acadêmica de 25 estudantes do curso de Direito do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), em Alegrete. A tradicional Cerimônia do Vade Mecum reuniu acadêmicos, familiares, amigos, autoridades e representantes da comunidade acadêmica e jurídica.

Durante a solenidade, os estudantes receberam o Vade Mecum das mãos de seus padrinhos e madrinhas, escolhidos por cada acadêmico para compartilhar a ocasião. O livro, considerado uma importante ferramenta para a formação jurídica, simboliza também o compromisso dos futuros profissionais com o conhecimento, a Justiça e a sociedade. O vice-prefeito Luciano Belmonte prestigiou a solenidade da universidade.

Além do Vade Mecum, os acadêmicos receberam a tradicional faixa com o símbolo do Direito, marcando simbolicamente mais uma etapa de sua caminhada universitária. A presença de familiares e amigos tornou o momento ainda mais significativo, reforçando a importância do apoio ao longo da formação acadêmica.

Representando a Presidência da Câmara de Vereadores, o vereador e egresso do curso de Direito da Urcamp Alegrete, Dr. Éder Fioravante, destacou a importância da cerimônia e da aproximação entre a universidade e a comunidade.

“A cerimônia representa a integração entre a universidade, os estudantes e as famílias. Por isso, é importante que o Legislativo Municipal esteja presente e participe desse momento tão significativo na trajetória acadêmica dos futuros profissionais do Direito”, afirmou.

Fioravante também ressaltou que o recebimento do Vade Mecum representa mais do que uma etapa da graduação, simbolizando o compromisso dos acadêmicos com a Justiça e com a sociedade.

A cerimônia contou com a presença do reitor da Urcamp, Dr. Guilherme Cassão Marques Bragança; da pró-reitora, Dra. Paula Lemos; da gestora do Campus de Alegrete e coordenadora do curso de Direito, professora Ms. Janine Taís Homem Echevarria Borba; do juiz da Vara Criminal, diretor do Foro e professor da Urcamp, Dr. Rafael Echevarria Borba; da promotora de Justiça e diretora das Promotorias de Justiça de Alegrete, Dra. Lívia Menezes; e do presidente da Subseção da OAB de Alegrete, Dr. Márcio Montes D’Oca.

Também participaram o vice-prefeito de Alegrete, Dr. Luciano Belmonte, egresso do curso de Direito da Urcamp Alegrete; o presidente do Diretório Acadêmico do Direito, Éric Miranda; e a vice-presidente do Diretório Acadêmico de Direito, Cailane Gomes.

Para a coordenadora do curso de Direito, professora Ms. Janine Taís Homem Echevarria Borba, a solenidade representa um momento de encontro e reconhecimento para os acadêmicos.

“Um momento de encontro, reconhecimento e celebração, que representa não apenas a entrega de um livro, mas o compromisso com o conhecimento, a formação jurídica e os sonhos que cada acadêmico carrega consigo”, destacou.

A Cerimônia do Vade Mecum reforçou, assim, a integração entre universidade, estudantes, famílias e instituições da comunidade, celebrando uma etapa significativa na formação dos futuros profissionais do Direito.

Fotos: Décio Marini