César Oliveira, adido cultural do RS, veio falar sobre turismo regional

O projeto Alegrete um Baita Destino da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou no casarão do Parque Lauro Dornelles uma reunião aberta sobre turismo regional.

O prefeito Márcio Amaral, secretários municipais receberam o adido cultural do RS, artista tradicionalista César Oliveira.

Caroline Figueiredo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico diz que estão trabalhando para divulgar e explorar esse potencial que faz de nós A mais gaúcha das cidade do RS.

Projeto Alegrete Baita Destino

César Oliveira falou que Alegrete tem a essência, a raiz e isso é diferencial para desenvolver o turismo. – Se dizem que aqui é Baita Chão temos que mostrar as pessoas o porquê disso, comentou. Falou que para isso o Estado, como um todo, tem que quebrar paradigmas como bairrismo e prepotência para que possamos mostrar a nossa cultura e alavancar o turismo. Falou que nos temos uma das músicas mais tocadas em todo o RS e conhecidas no mundo – o canto alegretense- a linguiça do Alegrete, as bombas de chimarrão as alpargatas e isso por si só já faz parte da cultura e pode agregar ao turismo. – Quando se fala em turismo se fala em cultura gaúcha que temos em todas as regiões do Estado.

Ainda observou que o Bioma Pampa é diferente de outras regiões do Estado, destacando que nosso jeito gaúcho está no DNA sendo um rico fator para desenvolver o turismo.

Na reunião, o presidente do Sindicato Rural Luis Platina Gomes dono da fazenda Sá Brito lembrou que temos que nos preparar para receber as pessoas e mostrar nossos costumes, a comida campeira e outros.