César Oliveira e João Luis Correia declaram apoio ao gaúcho Matteus no BBB

O chimarrão, os trajes típicos, o CTG, o churrasco e a gastronomia regional são apenas alguns dos elementos que fazem parte desse rico patrimônio cultural. A estada do alegretense Matteus Amaral no BBB Brasil vem sendo vista como um meio de divulgar os valores e a cultura genuína de nosso estado para todo Brasil. País com mais 200 milhões de habitantes com cinco biomas diferenciados.

Quem atesta essa máxima é o artista gaúcho e divulgador cultural, César Oliveira, que destaca o alegretense como um dos maiores divulgadores de nossa cultura no Brasil. Ele diz que além, da educação e jeito respeitoso Matteus está divulgando a nossa cultura e não mudou em nada, o seu jeito de ser, para estar em rede nacional.

O ainda jovem Matteus Amaral, guri criado e trabalhador no campo que está na casa mais vigiada do Brasil tem se mostrado um embaixador do RS e de boa parte da região Sul do Brasil com seu jeito impar de falar a divulgar a nossa cultura. O artista gaúcho João Luis Correia corrobora com esta participação oferecida do nosso gaúcho.

Não só pelo chimarrão, mas com a música rica em valores, termos típicos das regiões do estado. A influência de nossa região com a cultura de países com a Argentina e Uruguai é visível e isso se configura, por exemplo, na palavra de vereda que além de significar caminho, em nossa fala aqui no RS, pode significar: rápido, na hora. E isso o guri de Alegrete falou bem no início do programa termo que a maioria os jovens gaúchos não sabem o que isso quer dizer. Portanto, são riquezas linguísticas que, seguramente, são mais típicas da região da fronteira oeste.

Isso é um pequeno exemplo do quanto o Matteus está sendo importante para divulgar o que o restante do país não conhece e, muitas vezes, ate caçoa do povo gaúcho. O nosso dialeto como disse João Luisa, em um vídeo, que demonstra a riqueza cultural linguística do povo que muito bem se traduz nas músicas regionalistas e que hoje estão sendo divulgadas pelo representante gaúcho na casa mais vigiada do Brasil. Ao cantar a música A história dos Passarinhos, do ícone Gildo de Freitas, ele demonstrou o amor pelas suas raízes e pela cultura do estado mais ao Sul do Brasil.

Isso são só alguns exemplos da importância do guri de Alegrete ao divulgar o nosso Estado que tem a referência em preservar tradições, comidas típicas, ser hospitaleiro, produzir alimentos. Para quem não entende, Matteus faz o maior marketing em rede nacional ao Rio Grande do Sul e isso se traduz em todos os setores: empresas, indústrias, que estão lincando essa sua participação para agregar valor aos seus produtos.

Para entenderem o que significa cultura, um dos símbolos da identidade gaúcha, a erva-mate tornou-se o primeiro patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul. A oficialização em junho do ano passado, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a assinatura do termo de registro em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) reconhece o valor histórico-cultural do Sistema Cultural e Socioambiental da Erva-Mate Tradicional, envolvendo o seu cultivo e comercialização. Trata-se do primeiro registro desta natureza no Estado.