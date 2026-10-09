Cesta básica apresenta diferença de R$ 97,90 entre menor e maior preço em Alegrete, aponta Procon

O Procon de Alegrete realizou uma pesquisa de preços referente ao mês de setembro, acompanhando os valores praticados nos supermercados do município para os produtos que compõem a cesta básica, um dos itens de maior procura pelos consumidores.

De acordo com o levantamento realizado pelo órgão de defesa do consumidor, o menor preço encontrado para a cesta básica foi de R$ 244,61. O preço médio ficou em R$ 277,17, enquanto o maior valor registrado chegou a R$ 342,51.

A diferença entre o menor e o maior preço foi de R$ 97,90, evidenciando a importância de pesquisar antes de realizar as compras.

A pesquisa do Procon tem como objetivo acompanhar a variação dos preços no comércio local e fornecer informações para que os consumidores possam fazer escolhas mais conscientes e buscar economia no orçamento familiar.

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem e compararem os preços em diferentes estabelecimentos antes de abastecer a despensa. A variação encontrada no levantamento mostra que a escolha do local da compra pode representar uma economia significativa.