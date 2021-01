Cesta básica de dezembro ultrapassa os 200 reais, conforme pesquisa do Procon em Alegrete

Compartilhe















O Procon de Alegrete divulgou mais uma pesquisa de preços da Cesta Básica, referente ao mês de dezembro de 2020.

De acordo com os fiscais foram visitados 14 estabelecimentos, onde 33 itens analisados pelo órgão fiscalizador. Em relação ao mês de novembro houve uma estabilidade no valor total da Cesta Básica em Alegrete, segundo apurou o Procon.

O Maior preço da Cesta Básica de dezembro, ficou em R$ 213,35, o menor preço em R$ 168,12, e o preço médio da Cesta Básica ficou em R$ 195,78. Em comparação com o mês de dezembro de 2019, o preço da cesta básica teve os seguintes valores.

Em dezembro do ano passado, o maior preço da Cesta Básica era de R$ 172,30 e agora em dezembro de 2020 ficou em R$ 213,35, já o menor preço era de R$ 138,49 e agora em 2020 ficou em R$ 163,87, e o preço médio de dezembro de 2019 foi de R$ 153,55 e agora em dezembro de 2020, ficou em R$ 195,76.

Entre os itens pesquisados, o pacote de 5kg de arroz chegou a ser encontrado por R$ 30,83. O mesmo produto embora não fosse mencionada a marca custou R$18,99. O óleo de soja (900ml), que em alguns supermercados está limitado a compra, teve o preço maior por R$9,99 e o menor valor R$6,98.

Um dos produtos mais consumidos nas prateleiras, a erva-mate, custou R$16,99 e o preço mais baixo R$8,99 o kg. No setor de horti-fruti, o tomate foi encontrado por R$5,99 e em outro estabelecimento por R$2,46. O papel higiênico rolo de 30cm x 10cm, custou entre R$6,30 e R$1,99.

Entre os produtos de limpeza destaque para o sabão em pó, a caixa de 1kg, mais cara foi encontrada por R$11,99 e o menor valor R$2,79. A pesquisa não menciona as marcas dos produtos pesquisados, apenas item por item. A lista completa pode ser encontrada no site da prefeitura na página do Procon.

Júlio Cesar Santos