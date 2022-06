Cesta básica em alta com litro do leite a R$ 6,49, aponta pesquisa

Share on Email

O mês de junho encerra com mais uma pesquisa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete.

A pesquisa realizada nos cinco principais supermercados de rede do município, traz uma lista detalhada com os preços e ainda há uma série dos principais produtos de higiene e limpeza. Entre os dias 27 e 28, os sindicalistas Roni Marteganha e Nilo Romero percorreram os supermercados e apuraram os valores da cesta no mês de juinho.

Conforme as planilhas divulgadas, todos os estabelecimentos tiveram acréscimo do valor total em relação ao mês anterior. Exceto o supermercado Baklizi que em junho teve a cesta básica totalizada em R$ 192,22 em maio estava R$ 209,20. Os demais tiveram um aumento de até R$ 9,00.

A Ecomix vem logo em seguida com uma cesta custando R$ 196,35. A Rede Vivo teve a cesta montada pelo Sindicato pelo valor de R$ 215,94 e a Peruzzo teve o custo de R$ 216,52. O Nacional ficou com o maior valor em junho, total de R$ 222,26 na cesta básica.

É importante salientar que os valores são aleatórios e não levam em conta a marca do produto. O maior custo nos produtos de higiene foi encontrado na Peruzzo (R$11,77), e o menor no Baklizi (R$8,03). Já na lista de produtos de limpeza, a Ecomix teve o menor custo (R$40,16) e o maior valor foi encontrado no Nacional (R$46,15).

Entre os itens comparados em junho, está a suba do litro de leite. A pesquisa apontou o maior valor do produto em R$ 6,49. A carne de paleta sem osso foi encontrada por R$ 29,90. Já no hortifruti, o quilo da cebola chegou a R$ 5,98.

A cesta básica montada pelo Sindicato é um instrumento de amparo para o trabalhador na hora de economizar nas compras. E também serve para aqueles consumidores que gostam de comparar pelo menor preço.

Confira os valores da pesquisa de junho do STIAA: