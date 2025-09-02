Cesta básica passa de R$ 321,00 em julho, aponta Procon

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) de Alegrete, em parceria com o Procon, divulgou os resultados da Pesquisa de Preços da Cesta Básica referente ao mês de agosto de 2025. Na ocasião, foram avaliados produtos essenciais e o custo deles para os alegretenses.

A pesquisa apontou a variação de preços de itens básicos em diferentes estabelecimentos da cidade, oferecendo uma média de valores e identificando os locais com os preços mais baixos e mais altos. Entre os itens avaliados estão carnes, arroz, feijão, produtos de limpeza, hortifrúti e itens de higiene pessoal.

O menor preço da cesta básica encontrado em Alegrete foi de R$ 221,26, enquanto o maior valor registrado chegou a R$ 321,00 em um dos estabelecimentos do município. A média dos preços ficou em R$ 253,00. Em comparação com o mês de junho, a cesta “mais em conta” teve um acréscimo de R$ 13,00.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, juntamente com a coordenação do Procon, tem intensificado essas ações com o objetivo de promover maior proximidade com os cidadãos, oferecendo ferramentas que auxiliem na tomada de decisões dos consumidores.