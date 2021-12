Cestas básicas da Gincana Solidária começam ser entregues

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o idealizador, tradicionalista e presidente da Campereada, Cléo Trindade, os alimentos foram separados e confeccionadas cestas com aproximadamente 50kg de alimentos, cada uma. Ele pontua que toda a distribuição será acompanhada pela equipe de Assistência social do Município, que estará realizando cadastro das famílias contempladas.

Aproximadamente 30 cestas foram doadas à Secretaria de Assistência Social e as demais estão sendo distribuídas pelas equipes que participaram da ação. Cléo acrescenta que os alimentos que sobraram serão doados para entidades.

Depois de dois dias(11e 12), a gincana e cavalgada solidária arrecadou mais de 5 mil quilos de alimentos entre 10 equipes. Cléo explica que a arrecadação de alimentos vai beneficiar famílias em vulnerabilidade no Município. Ele destacou que, considerando a retomada pós um período muito difícil da pandemia, o volume arrecadado foi acima das expectativas. Esta foi a 3ª edição da ação neste formato.