Céu escureceu no meio da manhã

A previsão é de pouca chuva para essa sexta-feira, mas no final da manhã o céu escureceu em Alegrete .

As nuvens pretas anunciaram mudança de tempo, já que está bem mais frio nestes dias que antecedem a entrada oficial da Primavera.

Céu escureceu em Alegrete

Para sábado a previsão é de sol entre nuvens e não chove. Porém, a instabilidade do tempo está confirmada para o próximo domingo e, no feriado do dia 20 de setembro, quando deve chover aqui na cidade. No feriado, é o dia que vai ter mais volume de chuva e isso pode prejudicar um pouco a cavalgada dos Festejos.

Na semana que vem a temperatura máxima vai ficar em torno de 21ºC marcando a primavera em que temos início de manhãs mais friozinhos e temperaturas amenas.