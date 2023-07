CFC Alegrete disponibiliza ponto de atendimento em Manoel Viana

No último dia 07 de julho, o CFC Alegrete inaugurou a AEFS no município de Manoel Viana. Durante o dia, o empresário Roberto Pradel acompanhado de sua equipe administrativa e operacional receberam a visita da comunidade vianense para conhecer as instalações do Atendimento Especial Fora da Sede (AEFS). Na ocasião houve a presença do Prefeito Gustavo Medeiros, do vice-prefeito Antônio Flávio Busnelo.

A Cidade do Sol, como carinhosamente é chamada pela população, agora conta com todos os serviços do CFC Alegrete. É mais praticidade e agilidade para o dia a dia. Sem contar com o fator econômico, que agora não é mais necessário viajar para outra cidade para utilizar os serviços essenciais.

O AEFS CFC Alegrete em Manoel Viana, oferece os seguintes serviços: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, 2ª via, adição de categoria, CNH definitiva, atividade remunerada, alteração de categoria, reciclagem e permissão internacional para dirigir.

“O atendimento do CFC em Manoel Viana era uma reivindicação antiga da comunidade e o nós trabalhamos muito junto ao DETRAN e ao Estado do Rio Grande do Sul para viabilizar este momento de muita importância para todos”, destacou Pradel.

O Centro de Formação de Condutores disponibiliza uma frota de 17 carros, 6 motos, 1 carreta e 1 microônibus para atender Alegrete e Manoel Viana. Uma super equipe de mais de 20 colaboradores com objetivo de prestar a melhor experiência possível na prestação de serviço.

São 25 anos prestando muito mais do que serviços, estamos ao lado da comunidade e de instituições que fazem a diferente no cotidiano. Nossos objetivos e metas estão alinhados com o bem comum, somos feitos de pessoas para pessoas.

A equipe de Manoel Viana é composta pela coordenadora Eliane Abi e pelos atendentes Lidiane Merenock e Eduardo da Costa e também conta com a supervisão do Diretor Geral do CFC Alegrete, Sérgio Nogueira e da Diretora de Ensino Adriani Santi.

Vianenses, visitem a nossas instalações na Avenida Ibicuí, 922. Em frente a Agafarma e ao Banrisul.

