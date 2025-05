CFC Alegrete é ponto de inscrição para a CNH Social 100% gratuita

O CFC Alegrete e o AEFS CFC Alegrete em Manoel Viana, estão credenciados como ponto de inscrição para o CNH Social, programa do DETRAN/RS e Governo do Estado, que oferece carteira de habilitação 100% gratuita para pessoas de baixa renda. As inscrições seguem abertas até 10 de julho de 2025 e podem ser feitas presencialmente nas unidades CFC Alegrete. A seleção acontece dia 17 de julho, através de sorteio realizado pelo DETRAN/RS e a divulgação do resultado será realizada dia 22 de julho, por edital do Governo.

DETALHES DO PROGRAMA:



✔ Cobertura total dos custos: aulas teóricas e práticas, exames médicos, psicotécnicos e taxa de emissão da CNH;

✔ Válido para Primeira Habilitação Categoria A ou B, mudança de Categoria C, D e E, ou ainda adição de Categoria A ou B, para mudança ou adição, o condutor não poderá ter duas infrações gravíssimas ou estar em processo de suspensão.

✔ Documentação necessária: CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de cadastro no CadÚnico ou Devolve ICMS;

✔ É necessário ter mais de 18 anos, ser alfabetizado, ter domicílio no Rio Grande do Sul há no mínimo dois anos e possuir renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

AS INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas online no site www.detran.rs.gov.br ou nos CFCs. No entanto, o Diretor do CFC Alegrete, Sérgio Nogueira, chama atenção da população para que realizem as inscrições no CFC Alegrete, para evitar golpes ou problemas de documentação. Lembrando que a inscrição, assim como todo o processo dos selecionados no sorteio para receber o benefício, é tudo 100% gratuito.

POR QUE FAZER NO CFC ALEGRETE?



A equipe especializada do CFC Alegrete oferece:



• Atendimento personalizado para preenchimento correto dos documentos;

• Esclarecimento de dúvidas sobre todo o processo;

• Acompanhamento desde a inscrição até a emissão da CNH.

“Recomendamos que os interessados venham pessoalmente até nossas unidades para garantir que toda documentação esteja correta e evitar problemas no processo”, explica Sérgio.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:



🏢 CFC Alegrete

Endereço: Rua Luís de Freitas, 260.

Horário: Segunda a sexta | 08h00 – 12h00 | 13h30 – 18h30

Mais informações:

📞 (55) 9 9917 5053

🏢 AEFS CFC Alegrete – Manoel Viana

Endereço: Av. Ibicuí, 922

Horário: Segunda a sexta | 08h00 – 12h00 | 13h30 – 18h30

Mais informações:

📞 (55) 9 9621 8766

INSCRIÇÕES ATÉ 10/07/2025

Mais informações: https://cnhsocial.detran.rs.gov.br/



Não perca esta oportunidade de obter sua CNH gratuitamente e aumentar suas chances no mercado de trabalho!

Texto: RZB Comunicação – Assessoria CFC Alegrete