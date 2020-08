CFCs mantêm servicos à excessão das aulas presenciais

Compartilhe











Durante a pandemia, por determinação do Governo Federal, quem teve a carteira de motorista vencida não pode ser penalizado, nem multado.

O que se esperava fosse diminuir o movimento de procura dos serviços do CFC, neste período pandêmico, não se confirmou. Em Alegrete, conforme Sérgio Nogueira, diretor geral do Centro de Formação de Condutores, a procura se manteve. E o unico serviço que ainda não está sendo realizado de forma presencial são as aulas teóricas. Essas são feitas pelas plataformas, online, nas chamadas aulas remotas.

Dentre os serviços, encaminhados pelo CFC estão: renovação de carteira, primeira habilitação, troca de categoria. O atendimento é controlado e com todas as medidas de seguranças exigidas pelos protocolos de saúde.

Nogueira acredita que a volta das aulas presenciais, nos CFCs, está atrelado à volta das aulas nas escolas e assim que isso acontecer os Centros de Formação de Condutores, também retomam esta atividade em específico.