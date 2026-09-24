Chacina do Promorar: começa julgamento dos supostos mandantes do crime

Teve início na manhã desta quinta-feira (24), em Alegrete, o julgamento de três acusados apontados pelo Ministério Público como supostos mandantes da chacina ocorrida no bairro Promorar, em julho de 2024. A sessão reúne duas mulheres e um homem no banco dos réus e tem como objetivo apurar a participação individual de cada acusado e eventual responsabilidade na organização do crime.

O julgamento é presidido pelo juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete. O Conselho de Sentença é formado por sete jurados, sendo cinco homens e duas mulheres.

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Na acusação, o Ministério Público é representado pela promotora de Justiça Rochele Jelinek. A defesa dos réus está a cargo do advogado Eleandro Petrocelli Pillar.

A sessão começou por volta das 10h e deverá reunir depoimentos, apresentação das provas produzidas durante a investigação e manifestações das partes antes da decisão dos jurados. Ao final, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade dos acusados pelos fatos que constam na denúncia.

Crime aconteceu em julho de 2024

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a chacina ocorreu no dia 4 de julho de 2024, por volta das 21h23min, em uma residência localizada no bairro Promorar.

Conforme a acusação, o principal alvo dos criminosos era Bruno Cesar Fontoura Gedel. Ele teria sido atingido por 18 disparos de arma de fogo, que atingiram diferentes regiões do corpo, incluindo cabeça, peito, tórax, pernas e costas. Bruno morreu no local.

No momento do ataque, outras três pessoas estavam na residência. Eliton do Amaral Rosa e Leandro Jaques da Silva também foram atingidos pelos disparos e morreram. Uma quarta vítima foi baleada, mas sobreviveu.

Ainda de acordo com a investigação, os autores teriam invadido o imóvel com o objetivo de executar Bruno. Os disparos, entretanto, também atingiram as demais pessoas que estavam na residência.

Três acusados são julgados nesta quinta

O julgamento iniciado nesta quinta-feira envolve três pessoas apontadas na investigação como supostos mandantes do crime. A sessão deverá esclarecer, individualmente, a participação atribuída a cada um dos acusados.

O processo também envolve outros dois réus, que não participam deste julgamento. Eles serão submetidos ao Tribunal do Júri como corréus, em uma sessão prevista para o dia 15 de outubro.

Dois acusados já foram condenados

Antes do julgamento iniciado nesta quinta-feira, outros dois homens denunciados pela participação na chacina já haviam sido julgados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete.

A sessão ocorreu no dia 3 de setembro, quando o Conselho de Sentença considerou P.J.S. e D.R.B.L. culpados pelos crimes denunciados pelo Ministério Público.

Os dois foram condenados por três homicídios qualificados, uma tentativa de homicídio qualificado e receptação de um veículo roubado, que, segundo a acusação, teria sido utilizado na ação criminosa.

Paulo foi condenado a 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, enquanto Douglas recebeu pena de 79 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Somadas, as penas chegam a 189 anos, 1 mês e 10 dias.

Na sentença, o magistrado determinou a execução imediata das penas, em regime inicial fechado. A decisão, contudo, ainda pode ser questionada por meio de recurso.

Julgamento deve avançar ao longo do dia

Com o início da sessão desta quinta-feira, o caso entra em uma nova etapa no Tribunal do Júri de Alegrete. A expectativa é de que os trabalhos avancem ao longo do dia com a análise das provas e dos elementos relacionados à participação dos três acusados.

O julgamento deverá definir se os réus serão responsabilizados pelos crimes atribuídos a eles na denúncia. A conclusão da sessão também poderá estabelecer novas definições no processo que investiga a chacina do bairro Promorar, que ainda terá o julgamento dos dois corréus previsto para outubro.