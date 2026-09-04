Chacina no Promorar: dois integrantes de facção são condenados a mais de 189 anos de prisão em Alegrete

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou, na última quinta-feira (3), dois homens acusados de participação em uma chacina ocorrida em julho de 2024, no bairro Promorar. O ataque resultou na morte de três pessoas e deixou uma quarta vítima ferida.

O julgamento foi presidido pelo juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete. Após a análise das provas e dos depoimentos apresentados durante a sessão, o Conselho de Sentença considerou os réus P.J.S. e D.R.B.L. culpados pelos crimes denunciados pelo Ministério Público.

Os dois foram condenados por três homicídios qualificados, uma tentativa de homicídio qualificado e receptação de um veículo roubado que teria sido utilizado na ação criminosa.

Penas ultrapassam 189 anos

A maior pena foi aplicada a Paulo, condenado a 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Douglas recebeu pena de 79 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

O magistrado determinou a execução imediata das penas, em regime inicial fechado. A decisão, no entanto, ainda pode ser contestada por meio de recurso. A soma das penas impostas aos dois condenados chega a 189 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ataque aconteceu durante a noite

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a chacina ocorreu no dia 4 de julho de 2024, por volta das 21h23min, em uma residência localizada no bairro Promorar.

O principal alvo dos criminosos era Bruno Cesar Fontoura Gedel. Conforme a acusação, ele foi atingido por 18 disparos de arma de fogo que atingiram diferentes regiões do corpo, incluindo cabeça, peito, tórax, pernas e costas. Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No momento do ataque, outras três pessoas estavam na residência.

Eliton do Amaral Rosa e Leandro Jaques da Silva também foram atingidos pelos disparos e morreram. Uma quarta pessoa foi baleada, mas sobreviveu ao ataque. A investigação apontou que os criminosos teriam invadido o imóvel com o objetivo de executar Bruno, mas os disparos também atingiram as demais pessoas que estavam na residência.

Crime teria relação com disputa dentro de facção

Segundo a acusação apresentada pelo Ministério Público, a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa interna envolvendo o tráfico de drogas.

Conforme a denúncia, Bruno teria ordenado a morte do pai e do marido de dois dos demais réus, sem autorização dos superiores hierárquicos da facção criminosa da qual os envolvidos fariam parte.

A acusação sustenta que a execução de Bruno teria sido uma espécie de retaliação pela morte dos dois homens. O ataque, entretanto, acabou atingindo outras pessoas que estavam na residência.

Além dos homicídios e da tentativa de homicídio, os réus também foram responsabilizados pela receptação do veículo roubado que, segundo o processo, teria sido utilizado para dar suporte à ação criminosa.

Outros cinco réus ainda serão julgados

O processo envolve ainda outros cinco acusados, que não foram julgados nesta sessão. Os chamados supostos mandantes da chacina serão submetidos ao Tribunal do Júri no dia 24 de setembro. Já os demais corréus têm julgamento previsto para 15 de outubro.

As próximas sessões deverão esclarecer a participação atribuída individualmente a cada um dos acusados e a eventual responsabilidade daqueles apontados como mandantes do crime.

Com as condenações, a Justiça de Alegrete já proferiu as primeiras decisões relacionadas ao caso que chocou a comunidade do bairro Promorar em julho de 2024.