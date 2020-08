Chadwick Boseman interpretou o jogador de baseball Jackie Robinson no filme “42”; na foto, ator posa na premiere do filme em 2013 — Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O papel marcaria uma carreira repleta de personagens importantes da cultura negra americana, como o cantor James Brown, em “Get on Up: A História de James Brown” (2014), e o juiz Thurgood Marshall, primeiro membro negro da Suprema Corte americana, em “Marshall: Igualdade e Justiça” (2016).

Dois anos depois, estrelou seu próprio filme, “Pantera Negra”. Sucesso com crítica e com o público, a história do herói de um reino africano fictício e avançado bateu a marca do US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais, ganhou três Oscar e foi indicado a outros quatro — entre eles, o de melhor filme.