Chama Crioula 2025: cavaleiros da 4ª Região Tradicionalista partem rumo a Caxias do Sul

Segundo o vice-coordenador da 4ª Região Tradicionalista, Adalberto Lima, o carregamento dos animais começou logo nas primeiras horas do dia. Ele explicou ainda que toda a programação oficial inicia no dia 15, no Parque da Uva. Já no dia seguinte, 16 de agosto, ocorre a distribuição da Chama Crioula, seguida de um desfile no centro de Caxias do Sul.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No domingo, 17, os cavalarianos iniciam o retorno às suas regiões e municípios. A primeira parada será em Caravaggio, e logo após em Farroupilha, onde todas as entidades tradicionalistas se encontram e fazem uma pausa para alimentação e hidratação dos animais.

A 4ª Região Tradicionalista é formada pelos municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí.