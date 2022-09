Chama Crioula já está no Marco das Três Divisas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Depois de um mês de cavalgada desde a cidade de Canguçu, onde chama crioula foi gerada, os cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista chegaram ao Marco da Três Divisas. Este ano, com um significado todo especial, depois de dois anos de pandemia em que o maior evento tradicionalista do Estado e de Alegrete não pode ser realizado.

O Dia das Mães por quem optou por não ter filhos

Com um frio bem atípico para a época, eles foram recebidos por um expressivo número de cavalarianos dos Municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí que representando suas entidades acompanham a comitiva até a chegada em suas cidades, dia 13.

‘PMs, vocês salvaram a vida do Ricardo’, agradecem familiares do jovem esfaqueado na Venâncio Aires

O coordenador da 4ª RT Marco Saldanha, prefeito Márcio Amaral, secretários municipais e o presidente da Câmara Anilton Oliveira participaram do evento. Em cavalgada, a comitiva da chama segue com duas paradas em estâncias da Região até chegar dia 13 em Alegrete, no Monumento ao Expedicionário em Alegrete, quando inicia oficialmente a Semana dos Festejos.

Fotos: Bianca Saldanha