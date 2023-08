Chama Crioula segue a trotesito encurtando distâncias até Alegrete

A Chama Crioula, ícone imbuído de tradição, já se encontra em sua jornada rumo a Alegrete. A cavalgada que a conduz já percorreu uma parcela significativa dos 540 quilômetros que a separam desse destino marcante. Ao longo de nove dias, os cavaleiros têm percorrido longos trajetos, demonstrando determinação e comprometimento. Apenas no último sábado(26), foi possível cobrir uma distância de mais de 100 quilômetros, culminando na parada para pernoite na localidade de Candiota.

A missão de conduzir essa chama, representativa de uma herança cultural arraigada, é assumida por dez tradicionalistas oriundos da 4ª Região. Com destreza, os cavalarianos de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana zelam pela chama, perpetuando os valores intrínsecos à cultura regional. Essa cavalgada, mais uma manifestação enaltecedora da tradição, perpetua o fervor que arde em prol da preservação do patrimônio cultural.

A jornada teve início no dia 19 de agosto, quando a Chama foi solenemente acesa na cidade de Cristal, situada na zona Sul do Estado. Os passos incansáveis dos cavaleiros os conduzirão até o Marco das Três Divisas, marcado para o dia 11 de setembro. Nesse percurso de 540 quilômetros, por estradas rurais e rodovias, os desafios impostos pela diversidade climática não são obstáculo para a dedicação que caracteriza esses tradicionalistas.

O coordenador da cavalgada é Alberto Lima, um apaixonado pela tradição e suas raízes. A rotina dos cavaleiros compreende uma média diária de 33 quilômetros, ritmo que contempla tanto a continuidade da jornada quanto o necessário descanso dos cavalos. A presença de um veículo de apoio, responsável por transportar cavalos e prover suprimentos, garante a eficiência e bem-estar dos cavalarianos.

À medida que a Chama Crioula atravessa campos e estradas, o compromisso desses tradicionalistas com a perpetuação da cultura e história regional se manifesta. A trajetória que culminará em Alegrete carrega consigo a memória do passado e a esperança de um futuro no qual os valores e tradições sejam preservados e celebrados. No dia 13 de setembro, a Chama Crioula chega oficialmente na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete.