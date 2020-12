Chamada pública garante que sete produtores vão vender alimentos para o IFFar de Alegrete

Chamada Pública 01/2020 –Compras da Agricultura Familiar- Abertura dos Envelopes no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete

No dia 30 de novembro de 2020, aconteceu a Abertura dos Envelopes com a Habilitação e Propostas dos Projetos de Vendas no auditório do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete para a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar.

Na reunião estavam presentes os membros da comissão de licitação do IFFar presidida pelo Sr. Luciano Borges de Castro e demais membros, senhora Dionara Lopes Dornelles, Helen Dinair Chagas Rodrigues e Gisela Faraco de Freitas, também estavam presentes representantes da Emater de Alegrete, senhor Clóvis Roberto Lencina Duarte e Nitiele Rigola da Silva e a Produtora Rural do Assentamento Novo Alegrete, Sra. Cleci Fischer da Costa.



Os projetos e documentações elaborados por Clóvis Duarte, Josiele Carneiro e Nitiele Rigola técnicos da Emater, garantiram que os produtores que participaram da chamada pública fossem considerados aptos para fazer a entrega dos produtos.

Dos produtores participantes, três famílias são produtoras do Assentamento de Reforma Agrária, 1 produtor da Agroindústria e três produtores da Associação de Pequenos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete -APPHA.

Para os Extensionistas da Emater, Clóvis Duarte e Nitiele, é de suma importância o ingresso de produtores da Reforma Agrária nos Mercados Institucionais, visto terem a possibilidade de garantia de renda, mantendo-os na atividade rural.

Eles salientam a participação da Secretaria de Agricultura e Pecuária do município através dos técnicos Heldo Iran e Vilson de Araújo, os quais tem um trabalho de Assistência Técnica aos Assentados.

O projeto proporcionará aos agricultores envolvidos o valor total de R$ 60.000,00 no período de Dezembro de 2020 a Fevereiro de 2021 quando ocorrerá a próxima chamada pública.