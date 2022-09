Chamamé Sentinelas é a campeã do Festival Canto Farroupilha

O chamamé tem letra de Marcelo Mendes e música de Mauro Silva. A composição também levou o troféu de melhor poesia. O resultado foi no início da madrugada desta segunda-feira(12).

Em segundo lugar ficou a composição “Poema para encurtar distâncias”, com letra de Thiago Souza e música de Luis Felipe Cornel, interpretada por Luis Felipe Cornel.

A terceira colocação foi para “Peão das Madrugadas”, que tem letra de Pedro Darci de Oliveira/Elisandro Moraes Bianchini e música de Elisandro Moraes Bianchini, que teve como intérpretes Matheus Pimentel Nunes e Eduardo Maicá. A música ainda levou o prêmio de melhor arranjo.

A música que animou o público presente e levou o prêmio de música mais popular foi a composição “Tropilhas de Muda”, defendida pelo alegretense Paulo Dias Garcia.

Antes da divulgação das vencedoras, o público, que lotou as dependências do CTG Farroupilha, pode assistir o show de intervalo com Paulo Dias Garcia e participações especiais, que levou o público ao delírio ao interpretar grandes sucessos que relembraram a sua brilhante trajetória musical.

Na abertura, o show foi por conta de Nilton Ferreira. Alegrete ficou com a premiação de primeiro lugar com São Gabriel e também sagrou-se campeã na mais popular com o alegretense Paulo Dias Cardoso.

Por meio da página do Portal Alegrete Tudo e também pela Rádio Nativa, com a apresentação do Jucelino Medeiros e comentários de Maximiliano Alves de Moraes, além de João Baptista Favero Marques nos bastidores, o público que estava longe ou aquele que não pode estar presente no CTG Farroupilha, em Alegrete, acompanhou esse que foi um grande retorno do Festival com a coordenação do seu criador, João Fontoura, após o período pandemico. A apresentação foi do radialista – Giovane Moraes.

O alegretense, João Fontoura também realizou a entrega do prêmio Amigo do Festival para um dos grandes incentivadores do evento – Roberto Cariolato.

Um outro diferencial desta edição dos festivais(Canto e Cantinho) foi que ocorreram apenas em um dia – neste domingo(11).

A programação ainda contou com a divulgação da premiação do 8º Cantinho Farroupilha sendo: Categoria Infantil – 1º lugar para – Liana Geraldo Peiche e 1º lugar Juvenil – Mariana Ruano.

1º LUGAR

Sentinelas

Letra: Marcelo Mendes

Música: Mauro Silva

Intérprete: Lucas Gross, Odair Teixeira, Mauro Silva e Lisandro Amaral

Cidade: Alegrete/São Gabriel

2º LUGAR

Poema para encurtar distâncias

Letra: Thiago Souza

Música: Luis Felipe Cornel

Intérprete: Luis Felipe Cornel

Cidade: Uruguaiana/São Gabriel

3º LUGAR

O Peão das madrugadas

Letra: Pedro Darci de Oliveira, Elisandro Moraes Bianchini

Música: Elisandro Moraes Bianchini

Intérprete: Matheus Pimentel Nunes e Eduardo Maicá

Cidade: Ijuí

MÚSICA MAIS POPULAR

Tropilhas de Muda

Letra: Fernando Broda e Alex Simom

Música: Joaquim Brasil/Arlindo Carvalho

Intérprete: Paulo Dias Cardoso

Cidade: Alegrete

MELHOR ARRANJO

Peão das Madrugadas

Letra: Pedro Darci de Oliveira, Elisandro Moraes Bianchini

Intérprete: Matheus Pimentel Nunes e Eduardo Maicá

Cidade: Ijuí

MELHOR POESIA

Sentinelas

Letra: Marcelo Mendes

Intérprete: Lucas Gross, Odair Teixeira, Mauro Silva e Lisandro Amaral

MELHOR INTÉRPRETE

Juliano Moreno

MELHOR INSTRUMENTISTA

Mauro Silva