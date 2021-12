Chapa de Ernesto Viana foi a vencedora na eleição do Oswaldo Aranha

Share on Email

Depois de dois dias de eleições, foi definido que o educador permanece à frente do IEEOA. Foram 781 votos, sendo 473 para Chapa de Ernesto Viana que tem como Vice – Gabriela Paim Rosso contra 308 votos da Chapa 2 que tinha como candidata à direção Luciana Ramos Alves e vice Ana Leonor Rocha dos Santos.

Ernesto disse que o importante neste pleito, foi de que não houve registro de votos nulos ou brancos. A comunidade que foi até o único educandário a ter duas chapas, foi para exercer o ato de cidadania e responsabilidade com a escola.

A Escola Estadual Oswaldo Aranha tem 92 anos de atividades. O prédio no estilo neo clássico é imponente na Avenida Freitas Vale e outro, mais moderno, com frente para Rua General Sampaio formam gerações de todas as idades.

Com 1.100 alunos, são mais de nove décadas de educação, sendo também a única escola de Alegrete que oferece o curso de magistério que forma professores para os anos iniciais. E mais recentemente a Escola nonagenária ganhou um novo status. O Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, de Alegrete, é a terceira escola da rede pública estadual confirmada para receber o modelo de ensino cívico-militar, que seria implementado a partir de 2020.