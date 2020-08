Chapéu Preto confecciona a menor escultura da sua carreira

Compartilhe









Ele tem talento nato no que faz e é reconhecido como um dos poucos artistas pela sensibilidade e inteligência para compor com perfeição suas esculturas. O trabalho esculpido é sempre uma referência e tem esculturas até no exterior. Derli Vieira, o Chapéu Preto, está com 70 anos e sua mais nova criação, ainda não tem nome, mas pode ser chamada de Gaúcho Trançudo, um dos personagens da obra de Chapéu Preto.

A escultura em miniatura tem pouco mais de 10 cm de altura e foi feita da ponta de um chifre de boi manso, segundo descreveu o jornalista Alair Almeida.

Ainda de acordo com as informações, o artista alegretense concluiu a mais recente obra depois de 45 dias de um trabalho minucioso entre algumas outras atividades em seu ateliê, localizado na Zona Leste.

A mini escultura, revela um autentico gaúcho sorvendo um mate de perna cruzada. O trabalho foi feito sob encomenda e vai para longe, Acapulco, no México, onde reside uma alegretense.

Derli é escultor desde os 12 anos e trabalha com vários materiais: madeira, aço, ferro, chifre, dentre outros. Nessas décadas coleciona milhares de trabalhos, dentre eles, mais de 42 obras no exterior.

Há 40 anos, Chapéu Preto como é conhecido, atreveu-se a esculpir a primeira miniatura que vendeu para a professora Renata Englert. O artista reside há mais de dez anos sozinho com suas obras no bairro Capão do Angico. Negro da Gaita com meio metro de altura foi uma das primeiras esculturas mais importantes.

Fotos Alair Almeida

Com informações Alair Almeida