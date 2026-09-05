Chapéu Preto ganha uma nova vitrine para uma história que Alegrete não pode deixar desaparecer

Há personagens que se tornam conhecidos por uma característica, um jeito de viver ou uma história. Em Alegrete, basta falar em Chapéu Preto para que muita gente saiba de quem se trata. Derli Vieira da Silva construiu, ao longo de mais de seis décadas, uma trajetória marcada pela arte, pela simplicidade e por uma maneira muito particular de transformar materiais em esculturas que retratam o homem, o cavalo, o campo e a cultura gaúcha.

Agora, a história de Chapéu Preto ganha uma nova vitrine. Foi criada no Instagram a página @derlichapeupreto, destinada a apresentar seus trabalhos, suas obras e conteúdos relacionados à sua trajetória. A iniciativa partiu de um amigo que conhece e valoriza a autenticidade do artista e decidiu criar o espaço por entender que o trabalho de Derli merece alcançar um público muito maior. Ele prefere não ter o nome divulgado e deixa que o próprio artista e sua obra sejam os protagonistas da iniciativa.

Autodidata, Derli começou a se aproximar da escultura ainda menino e, ao longo dos anos, desenvolveu uma identidade artística própria. Madeira, ferro, aço, concreto, osso e outros materiais ganharam novas formas em suas mãos. Suas obras ultrapassaram os limites de Alegrete e chegaram a diferentes regiões do Brasil e também ao exterior, enquanto algumas passaram a fazer parte da própria paisagem da cidade, como a Milonga do Alegrete e o Cavalo do General Abreu.

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Aos 76 anos, Chapéu Preto continua produzindo e levando consigo uma história que se confunde com a identidade cultural de Alegrete. Sua arte nasceu no contato com o campo e com as experiências de uma vida inteira, mas encontrou nas esculturas uma maneira de permanecer e ser reconhecida por outras gerações. Em uma época em que a memória também se constrói no ambiente digital, reunir e divulgar esse acervo pode ser uma forma importante de preservar uma trajetória que merece ser conhecida para além das fronteiras do município.

A nova página nasce justamente com essa intenção: fazer com que o trabalho de Chapéu Preto possa chegar a outras cidades, estados e até a outros países. Quem conhece sua obra poderá reencontrá-la; quem ainda não conhece terá a oportunidade de descobrir um artista que transformou experiências, personagens e símbolos do pampa em arte.

Conheça, acompanhe e siga a página de Derli Chapéu Preto no Instagram:

@derlichapeupreto no Instagram

Alegrete tem histórias que merecem ser contadas. A de Chapéu Preto é uma delas.